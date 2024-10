Napoli, Auriemma è sicuro: «Per lo Scudetto mi preoccupa solo una squadra» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il giornalista ha parlato della questione Scudetto mettendo tra le favorite il Napoli e un’altra squadra Raffaele Auriemma in collegamento con Pressing ha fatto un’analisi interessante su quelle che sono le squadre pretendenti allo Scudetto. Oltre al Napoli, il giornalista ha messo la Juventus come unica rivale spiegando il motivo. LE PAROLE – «Antonio Conte, Trapattoni, Capello Calcionews24.com - Napoli, Auriemma è sicuro: «Per lo Scudetto mi preoccupa solo una squadra» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il giornalista ha parlato della questionemettendo tra le favorite ile un’altraRaffaelein collegamento con Pressing ha fatto un’analisi interessante su quelle che sono le squadre pretendenti allo. Oltre al, il giornalista ha messo la Juventus come unica rivale spiegando il motivo. LE PAROLE – «Antonio Conte, Trapattoni, Capello

Napoli - Gazzetta : Una Vittoria ‘Sporca’ e la Lotta per lo Scudetto - L’unico tiro in porta è bastato per siglare il gol decisivo, evidenziando una certa fortuna e la capacità di capitalizzare anche le occasioni più sporadiche. Questo elemento di freschezza e voglia di emergere è cruciale in una stagione lunga e impegnativa. La squadra ha mostrato una certa vulnerabilità, ma al contempo ha dimostrato di avere la mentalità giusta per affrontare le sfide. (Terzotemponapoli.com)

Bocci : «La corsa scudetto è ufficialmente aperta adesso. Napoli - Inter - Juve e Milan vincono tutte - era successo solo una volta quest’anno» - Le parole di Alessandro Bocci sul Corriere della Sera sulla corsa Scudetto, le principali pretendenti e la giornata appena giocata Sul Corriere della Sera, il punto sul campionato e sulla lotta Scudetto è opera di Alessandro Bocci, che parte da un presupposto molto forte, espresso nelle prime righe dell’articolo: «Il campionato che mette in palio […]. (Calcionews24.com)

Ranieri : «Scudetto - Conte al Napoli da podio. Ma Inter non ha cambiato!» - Con questo non voglio caricarlo di responsabilità, ma il fatto che non abbia le coppe vuol dire molto quando si arriva a marzo o aprile. Così sembra che ci sia freddezza». Alcune volte vengono fischiati mezzi falli che invece altri volte sarebbero lasciati correre». Quando si accorgeranno che anche la Spagna gioca più in verticale che in orizzontale, forse cambieremo. (Inter-news.it)