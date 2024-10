L’operazione di Meloni in Albania non è solo un fallimento annunciato, ma voluto (Di lunedì 21 ottobre 2024) La trappola in cui è finito il governo italiano con L’operazione Albania può essere stata la conseguenza dell’ignoranza e della protervia con cui qualcuno, tra Viminale e Palazzo Chigi, ha pensato di ignorare la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Più probabilmente è stata però una scelta calcolata per salvare capra e cavoli, per non smentire l’impegno dei porti chiusi e comunque in balia di flussi migratori non controllabili e non tradire un consenso sovranista bisognoso di soddisfazioni e risarcimenti almeno simbolici. Linkiesta.it - L’operazione di Meloni in Albania non è solo un fallimento annunciato, ma voluto Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La trappola in cui è finito il governo italiano conpuò essere stata la conseguenza dell’ignoranza e della protervia con cui qualcuno, tra Viminale e Palazzo Chigi, ha pensato di ignorare la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Più probabilmente è stata però una scelta calcolata per salvare capra e cavoli, per non smentire l’impegno dei porti chiusi e comunque in balia di flussi migratori non controllabili e non tradire un consenso sovranista bisognoso di soddisfazioni e risarcimenti almeno simbolici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - l’operazione italiana parte così : 5 su 16 devono tornare indietro. Mezza giornata dopo lo sbarco ancora nessuno nel Cpr - Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono soldi ben spesi: lo chiama “investimento“. Al centro di permanenza di Gjader, dunque, arriveranno solo in 12. Inevitabile monta già la polemica: “Il meccanismo messo in piedi non è solo una macchina spreca-soldi ma presenta già evidenti falle – dice Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde -. (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti in Albania - l’operazione italiana parte male : 5 su 16 devono tornare indietro. Mezza giornata dopo lo sbarco ancora nessuno nel Cpr - Tre si sono dichiarati minorenni (due in particolare hanno detto di avere 16 anni) e quindi non rientrano nell’accordo tra Roma e Tirana che vale solo per i maschi adulti: sono stati trasferiti su una motovedetta per esser riportati sulla nave Libra, diretti in Italia dove saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe. (Ilfattoquotidiano.it)