L'esercito israeliano svela: "Abbattuti cinque droni sul Mediterraneo" (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Idf afferma che elicotteri e aerei da combattimento hanno intercettato e abbattuto cinque droni sopra il Mediterraneo . Secondo l'Idf, i droni sono stati Abbattuti prima di entrare nello spazio aereo israeliano. L'esercito afferma che non vi è più alcun timore per la sicurezza all'aeroporto Ben Gurion, secondo quanto riferisce il Times of Israel. Niente alternativa alla risoluzione 1701 Intanto

