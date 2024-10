Lega, presentati i candidati alle Regionali: sanità, agricoltura e burocrazia al centro (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Lega ha presentato i quattro candidati alle prossime elezioni in Emilia-Romagna: Fabio Bergamini, Riccardo Bizzarri, Alessia Bulgarelli e Chiara Montori, introdotti da Stefano Corti. L'ex senatore ha subito parlato delle recenti alluvioni: “alle Regionali, i cittadini emiliano-romagnoli che Ferraratoday.it - Lega, presentati i candidati alle Regionali: sanità, agricoltura e burocrazia al centro Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Laha presentato i quattroprossime elezioni in Emilia-Romagna: Fabio Bergamini, Riccardo Bizzarri, Alessia Bulgarelli e Chiara Montori, introdotti da Stefano Corti. L'ex senatore ha subito parlato delle recenti alluvioni: “, i cittadini emiliano-romagnoli che

Elezioni Regionali - presentati i candidati della Lega - Si è tenuta oggi presso il Ristorante Luna Blu di Parma la presentazione della lista dei candidati della Lega di Parma per le elezioni regionali in programma il 17 e 18 novembre. Il Capolista è Emiliano Occhi, 47 anni, geologo, consigliere regionale uscente, che ha deciso di ricandidarsi per... (Parmatoday.it)

Elezioni - la Lega presenta i suoi candidati per la Regione : "Basta alle promesse delle sinistre" - “Una squadra qualificata e competitiva. Non avrei potuto sperare in candidati migliori per rappresentare la Lega e il Popolo della Famiglia nel collegio di Ravenna”. Con queste parole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, svela i nomi della lista nel collegio di Ravenna: “sono Enea... (Ravennatoday.it)

Elezioni regionali - la Lega riminese svela i primi due candidati. Morrone : "C'è possibilità di vincere" - Saranno al fianco della. “Due fuoriclasse”. . . . Non usa mezzi termini il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, nel presentare ufficialmente i primi due candidati della lista del Carroccio alle prossime elezioni regionali per il collegio di Rimini: Angelita Conte e Piero Canarini. (Riminitoday.it)