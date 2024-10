Kendall Jenner all’Academy Museum Gala copia Kim Kardashian (Di lunedì 21 ottobre 2024) Parata di star sul tappeto rosso dell’Academy Museum Gala, per l’evento d’inizio della stagione dei premi che porta agli Oscar. In un crescendo glamour a scopo benefico, la serata ha visto riunite parecchie star di Hollywood e molte celebrities. Non poteva certo mancare una rappresentanza del clan Kardashian-Jenner: Kendall Jenner con la sorellina Kylie e anche Kim Kardashian, da un po’ fuori dai giri. Kim Kardashian sola, candida e sexy Kim Kardashian sul red carpet dell’Academy Museum GalaIncredibilmente assente dagli eventi legati alla moda, ecco che Kim Kardashian è riapparsa a prendersi qualche flash tra le dive dell’Academy Museum Gala. L’outfit è di quelli che lasciano il segno, un pezzo d’archivio Mugler Couture, della collezione estiva 1998. Lookdavip.tgcom24.it - Kendall Jenner all’Academy Museum Gala copia Kim Kardashian Leggi tutto 📰 Lookdavip.tgcom24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Parata di star sul tappeto rosso dell’Academy, per l’evento d’inizio della stagione dei premi che porta agli Oscar. In un crescendo glamour a scopo benefico, la serata ha visto riunite parecchie star di Hollywood e molte celebrities. Non poteva certo mancare una rappresentanza del clancon la sorellina Kylie e anche Kim, da un po’ fuori dai giri. Kimsola, candida e sexy Kimsul red carpet dell’AcademyIncredibilmente assente dagli eventi legati alla moda, ecco che Kimè riapparsa a prendersi qualche flash tra le dive dell’Academy. L’outfit è di quelli che lasciano il segno, un pezzo d’archivio Mugler Couture, della collezione estiva 1998.

