Movieplayer.it - Javier e Julia lasciano il Grande Fratello: ecco cosa sta succedendo nella Casa!

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Colpo di scenareality show di Alfonso Signorini, due dei concorrenti di punta della diciottesima edizione stanno per salutare i loro coinquilini. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del, ricca di novità e colpi di scena che animeranno lapiù spiata d'Italia. Tra i momenti più sorprendenti ci sarà l'uscita di due concorrenti della diciottesima edizione:Martinez e Yulia Naomi Bruschi, che lasceranno il loft dei Lumina Studios per un'esperienza all'estero. I due gieffini si trasferiranno per qualche giorno in Spagna, dove saranno ospiti del Gran Hermano, la versione iberica del reality show. Yulia elaQuesto scambio di inquilini tra le due edizioni gemelle del programma, trasmesso in Spagna su Telecinco (emittente