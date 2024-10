Quotidiano.net - Incassi cinema, secondo weekend in testa per Il robot selvaggio

(Di lunedì 21 ottobre 2024)consecutivo inalla classifica Cinetel per Il, che raccoglie quasi 1 milione 615mila euro con una media di 3.081 euro su 524 schermi per un totale di 3 milioni 577mila. Seconda posizione per Smile 2, sequel dell'horror di successo del 2022, che parte con 1 milione 184mila euro e la media di 3.921 euro in 302, la più alta della classifica. Esordisce terzo Megalopolis, il kolossal di Francis Ford Coppola presentato al Festival di Cannes e in anteprima speciale agli studios di Cinecittà : l'incasso delè di quasi 608mila euro (718mila in 5 giorni) e una media di 1.737 su 350 sale. Al quarto posto in calo del 32% scende Iddu - L'Ultimo Padrino con Toni Servillo ed Elio Germano che raccoglie 572mila euro (con una media di 1.166 su 491 schermi) per un complessivo di 1 milione 651mila in 15 giorni.