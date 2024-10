In sei mesi a Torino inchieste milionarie su sanità, ‘ndrangheta e Agnelli: tutto scorre nel silenzio (Di lunedì 21 ottobre 2024) La cronaca locale, a volte nazionale, degli ultimi sei mesi, di Torino parla così. Aprile 2024: “Le mani delle cosche sulle autostrade piemontesi“, titolava Il Fatto raccontando di 9 arresti eccellenti, con coinvolgimento di Salvatore Gallo, già amministratore dell’ospedale San Luigi di Orbassano, accusato di improprio utilizzo di fondi Sitaf, società che gestisce l’A32, quella del Frejus. Un’altra indagine in corso riguardava le interferenze della ‘ndrangheta nei lavori di adeguamento della stessa autostrada. Il figlio di Gallo (non inquisito), appena designato capolista del Pd alle regionali di giugno, si ritira dalla corsa. Luglio 2024: “Cosche nel bar del Palagiustizia, chiesti 12 anni per Pronestì e 3 per la “signora dei migranti”, titolava La Stampa, tutti a processo per infiltrazione ‘ndranghetista. Ilfattoquotidiano.it - In sei mesi a Torino inchieste milionarie su sanità, ‘ndrangheta e Agnelli: tutto scorre nel silenzio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La cronaca locale, a volte nazionale, degli ultimi sei, diparla così. Aprile 2024: “Le mani delle cosche sulle autostrade piemontesi“, titolava Il Fatto raccontando di 9 arresti eccellenti, con coinvolgimento di Salvatore Gallo, già amministratore dell’ospedale San Luigi di Orbassano, accusato di improprio utilizzo di fondi Sitaf, società che gestisce l’A32, quella del Frejus. Un’altra indagine in corso riguardava le interferenze dellanei lavori di adeguamento della stessa autostrada. Il figlio di Gallo (non inquisito), appena designato capolista del Pd alle regionali di giugno, si ritira dalla corsa. Luglio 2024: “Cosche nel bar del Palagiustizia, chiesti 12 anni per Pronestì e 3 per la “signora dei migranti”, titolava La Stampa, tutti a processo per infiltrazione ‘ndranghetista.

