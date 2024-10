Il TAR del Lazio sospende l’affidamento del servizio di macellazione al Centro Carni di Roma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vicenda che coinvolge il Consorzio Servizi Annonari e l’affidamento del servizio pubblico di macelLazione al Centro Carni di Roma ha preso una piega inaspettata. Dopo soli due giorni dal ricorso presentato dal CSA contro la decisione dell’assessore alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, il TAR del Lazio ha emesso un decreto di sospensione del provvedimento. Questo evento segna una tappa rilevante nel complicato dibattito riguardante la gestione di uno dei principali centri di macelLazione della capitale. Il provvedimento del TAR del Lazio Il tribunale amministrativo ha deciso di intervenire immediatamente sulla questione, accogliendo in parte le istanze avanzate dal Consorzio Servizi Annonari, rappresentato dal presidente Fabrizio Forti. Gaeta.it - Il TAR del Lazio sospende l’affidamento del servizio di macellazione al Centro Carni di Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vicenda che coinvolge il Consorzio Servizi Annonari edelpubblico di macelne aldiha preso una piega inaspettata. Dopo soli due giorni dal ricorso presentato dal CSA contro la decisione dell’assessore alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, il TAR delha emesso un decreto di sospensione del provvedimento. Questo evento segna una tappa rilevante nel complicato dibattito riguardante la gestione di uno dei principali centri di macelne della capitale. Il provvedimento del TAR delIl tribunale amministrativo ha deciso di intervenire immediatamente sulla questione, accogliendo in parte le istanze avanzate dal Consorzio Servizi Annonari, rappresentato dal presidente Fabrizio Forti.

