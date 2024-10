Gp degli Stati Uniti di F1, doppietta Ferrari: Leclerc trionfa davanti a Sainz (Di lunedì 21 ottobre 2024) Austin, 20 ottobre 2024 – doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz nella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore sabato della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo mondiale, l’inglese della McLaren Lando Norris. Quinta piazza per l’altra McLaren, quella dell’australiano Oscar Piastri che precede l’inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. La gara Fondamentale per la vittoria di Leclerc la partenza: dal 4° posto il monegasco approfitta del duello tra Norris e Verstappen per portarsi al comando, rifacendosi così di ciò che aveva subito sulla stessa pista un anno fa dall’olandese della Red Bull. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Austin, 20 ottobre 2024 –nel Gp Usa di Austin. Are sul circuito texano è il monegasco Charlesallo spagnolo Carlosnella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore sabato della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo mondiale, l’inglese della McLaren Lando Norris. Quinta piazza per l’altra McLaren, quella dell’australiano Oscar Piastri che precede l’inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. La gara Fondamentale per la vittoria dila partenza: dal 4° posto il monegasco approfitta del duello tra Norris e Verstappen per portarsi al comando, rifacendosi così di ciò che aveva subito sulla stessa pista un anno fa dall’olandese della Red Bull.

