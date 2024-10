Firenze, il saio di San Francesco in mostra a Palazzo Vecchio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 - Dal 21 ottobre al 3 novembre, la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ospiterà la mostra "L'ultimo Sigillo: l'abito di San Francesco e un viaggio immersivo dal Monte della Verna alla città di Firenze". L'esposizione, promossa da Comune di Firenze e realizzata da MUS.E in collaborazione con il Comitato francescano per l'Ottavo Centenario delle Stimmate di San Francesco, celebra il profondo legame storico e spirituale tra il santuario francescano della Verna e la città di Firenze, attraverso un percorso immersivo che combina storia, arte e religione. Lanazione.it - Firenze, il saio di San Francesco in mostra a Palazzo Vecchio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Dal 21 ottobre al 3 novembre, la Sala d’Arme diospiterà la"L'ultimo Sigillo: l'abito di Sane un viaggio immersivo dal Monte della Verna alla città di". L'esposizione, promossa da Comune die realizzata da MUS.E in collaborazione con il Comitato francescano per l'Ottavo Centenario delle Stimmate di San, celebra il profondo legame storico e spirituale tra il santuario francescano della Verna e la città di, attraverso un percorso immersivo che combina storia, arte e religione.

