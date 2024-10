Metropolitanmagazine.it - F1 | Charles Leclerc vince il GP di Austin, secondo Sainz, che doppietta Ferrari

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ha vinto il GP Usa sul Circuit of the Americas di, in Texas. È il suo successo numero otto in carriera, il terzo nel 2024 (eguagliato il primato 2022), il 247° per la Scuderia di Maranello in F1. In America si è vista unada fantascienza, con unada urlo – l’87esima nella storia della rossa in Formula 1 – grazie alposto di Carlosfrutto di una guida impeccabile e di una gestione magistrale della strategia da parte del muretto di Maranello. Sul podio anche Max Verstappen dopo la penalizzazione di Norris con la McLaren, molle in partenza e ora scivolato a -57 dall’olandese nella classifica Mondiale: “Passo straordinario e gestione eccellente” “Siamo contenti, non potevamo sognare di meglio. In curva 1 ci siamo lanciati bene al via, sapevo che saremmo finiti molto vicini, alla prima curva.