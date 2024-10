Emilia Romagna, le immagini dell'alluvione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oltre 3mila di sfollati e una vittima: è questo il bilancio dell'alluvione che ha messo in ginocchio gran parte della regione Wired.it - Emilia Romagna, le immagini dell'alluvione Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oltre 3mila di sfollati e una vittima: è questo il bilancioche ha messo in ginocchio gran partea regione

Maltempo Emilia Romagna - oggi allerta meteo arancione - Migliaia di sfollati e una vittima per il maltempo in Emilia Romagna. Prevista per oggi, lunedì 21 ottobre, l'allerta meteo arancione su ampi settori della regione, ma anche in Lombardia e Veneto. Allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. (Sbircialanotizia.it)

Agricoltori in ginocchio in Emilia-Romagna | FOTO e VIDEO - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Da Parma a Reggio, Modena, Ferrara e Bologna, l’agricoltura è finita di nuovo sott’acqua con danni importanti agli impianti frutticoli e viticoli, alle orticole in campo, alle barbabietole da zucchero ancora da raccogliere, alle semine... (Bolognatoday.it)

Quarta alluvione in Emilia Romagna in 17 mesi : "Fenomeni sempre più estremi - serve un nazionale per ripensare un po' il territorio" - Quello romagnolo è un territorio fragile, che ancora una volta ha subito pesanti danni in seguito a uno di quegli eventi meteorologici estremi che, ormai, si stanno verificando sempre più spesso. . Dalla collina alla costa, le acque fanno sempre più paura, sia che scendano da una montagna, sia che. (Forlitoday.it)