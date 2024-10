Liberoquotidiano.it - Daily Crown: re Carlo contestato da senatrice aborigena, 'ridateci la nostra terra'

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Canberra, 21 ott. (Adnkronos) - Reè statoda una, che accusato la corona di aver rubato le terre australiane. In visita di cinque giorni in Australia con la regina Camilla, mentre concludeva un discorso al Parlamento di Canberra, nel quale aveva ricordato i suoi anni da studente nel continente e aveva parlato della pandemia di Covid e della vulnerabilità dell'Australia alla crisi climatica, Lidia Thorpe,indipendente di Victoria, si è avvicinata al palco urlando "questo non è il tuo Paese". "Avete commesso un genocidio contro il nostro popolo - ha inveito la donna contro- Restituiteci la. Restituiteci ciò che ci avete rubato: le nostre ossa, i nostri teschi, i nostri bambini, lagente. Hai distrutto la. Dacci un trattato. Vogliamo un trattato in questo paese. Sei un genocida".