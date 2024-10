Da San Donà e Pellestrina in soccorso agli alluvionati in Emilia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due squadre di volontari della protezione civile della Città metropolitana di Venezia questa mattina sono partite dal veneziano verso il bolognese, per dare supporto alla popolazione colpita dall'alluvione. Si tratta di volontari provenienti da San Donà di Piave e Pellestrina che, come comunica Veneziatoday.it - Da San Donà e Pellestrina in soccorso agli alluvionati in Emilia Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due squadre di volontari della protezione civile della Città metropolitana di Venezia questa mattina sono partite dal veneziano verso il bolognese, per dare supporto alla popolazione colpita dall'alluvione. Si tratta di volontari provenienti da Sandi Piave eche, come comunica

"Dona la spesa" - a Gragnano 64 ragazzi volontari davanti al supermercato Coop - Un piccolo esercito di giovani volontari a Gragnano ha animato, nei giorni scorsi, la giornata dedicata a "Dona la spesa". L'iniziativa, come di consueto voluta da Mcl e Caritas ha infatti potuto avvalersi della collaborazione di ben 64 tra ragazzi e ragazze che si sono alternati davanti allo... (Ilpiacenza.it)

I volontari scendono in campo. Raccolti 1.124 chili di donazioni - "Ringrazio tutti i volontari di tutte le associazioni che collaborano a questo progetto di grande valore per tutta la nostra comunità – afferma la coordinatrice della sede castellana dell’Auser di Imola –. Grande partecipazione dei cittadini castellani alla raccolta di prodotti destinati alle persone e famiglie in difficoltà nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme segnalate dai ... (Ilrestodelcarlino.it)

Donatori da 58 anni. L’Avis taglia il traguardo insieme ai volontari. Ecco numeri da record - C. Come quella del donatore dei record, Luca Palloni: all’attivo ben 115 donazioni, la prima nel gennaio del 2005. Le donazioni aumentano anche se di solidarietà non ce n’è mai abbastanza. Dall’aperipranzo dei volontari, alla consegna dei premi, spazio alle foto ricordo e alle storie. Classe 1981, Palloni ha saputo distinguersi per altruismo negli anni, guadagnandosi il titolo di donatore "oro ... (Lanazione.it)