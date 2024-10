Gaeta.it - Bruno Bozzetto protagonista del dialogo sull’animazione alla Festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante opportunità di approfondimento sul mondo dell’animazione sarà presentatadeldi, dove, un’icona del settore, guiderà una discussione su temi cruciali per il futuro della creatività. In questo evento, organizzato dSocietà Italiana degli Autori ed Editori , si affronteranno argomenti legati ai diritti d’autore, alle sfide del mercato e alle opportunità di sviluppo dell’industria. Interventi di autori, produttori e rappresentanti del settore illumineranno un percorso spesso sottovalutato, ma carico di potenziale. Un incontro sul futuro dell’animazione L’incontro intitolato “Viaggio nel mondo dell’animazione: autori, industria e prospettive” si svolgerà il 25 ottobre presso la Casa dele si concentrerà su questioni di fondamentale importanza per il presente e il futuro del genere animato.