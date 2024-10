Oasport.it - Berrettini soddisfatto del debutto vincente a Vienna: “Ho dovuto tirare fuori il mio miglior tennis”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si apre con una buona vittoria il percorso di Matteoall’ATP 500 di2024, dopo la deludente sconfitta della scorsa settimana a Stoccolma con lo svizzero Dominic Stricker. L’azzurro è chiamato ad un ottimo finale di stagione in Europa sul veloce indoor per guadagnarsi il ruolo di secondo singolarista dell’Italia nelle Final Eight di Coppa Davis e per essere testa di serie agli Australian Open 2025. Il 28enne romano ha battuto nel suo match d’esordio nella capitale austriaca l’insidioso ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco, qualificandosi per gli ottavi di finale. Al prossimo turno il finalista di Wimbledon 2021 affronterà ildella sfida di domani tra l’americano Frances Tiafoe ed il britannico Cameron Norrie. “Sono davveroe felice di essere di nuovo qui.