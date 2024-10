Basket, soffre ma vince a Lucca la IES Pisa, in Divisione Regionale 2 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 – Ancora a punteggio pieno la IES Sport Pisa, dopo due giornate nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno colto il primo successo in trasferta, sul campo del buon BCL Lucca. “E’ stata una partita molto dura in un campo difficile – commenta il tecnico Pisano- contro una squadra giovane molto fisica ben allenata. Direi che è stata una buona prova di carattere e volontá.” LA CRONACA – Sceso in campo con Giusfredi, Raimo, Bonacci, Lazzeri e Veneziani, il quintetto biancoceleste ha iniziato il match in un clima molto teso, in cui le due squadre hanno sbagliato molto, con i padroni casa avanti per 8-2, ma Lazzeri e compagni sono stati bravi a rimontare e a chiudere il primo quarto sotto di un solo canestro (12-10). Sport.quotidiano.net - Basket, soffre ma vince a Lucca la IES Pisa, in Divisione Regionale 2 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Ancora a punteggio pieno la IES Sport, dopo due giornate nel campionato di2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno colto il primo successo in trasferta, sul campo del buon BCL. “E’ stata una partita molto dura in un campo difficile – commenta il tecnicono- contro una squadra giovane molto fisica ben allenata. Direi che è stata una buona prova di carattere e volontá.” LA CRONACA – Sceso in campo con Giusfredi, Raimo, Bonacci, Lazzeri e Veneziani, il quintetto biancoceleste ha iniziato il match in un clima molto teso, in cui le due squadre hanno sbagliato molto, con i padroni casa avanti per 8-2, ma Lazzeri e compagni sono stati bravi a rimontare e a chiudere il primo quarto sotto di un solo canestro (12-10).

Basket - all’esordio in casa GMV e CUS Pisa in Divisione Regionale 2 - La squadra della lunigiana, per la prima volta in un girone toscano, si è molto rinnovata e rafforzata e non è da sottovalutare. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono ora attesi da una verifica importante, in casa con Valdera, squadra fisica con giocatori esperti come Fagiolini, Ruberti, Gorini e Meucci, che nello scorso turno si è sbarazzata agevolmente di Lucca: si preannuncia ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - buona la prima per la IES Pisa in Divisione Regionale 2 - I VALORI - Tutti a punti i biancocelesti, con Bonasera, Sciamanda e Raimo in doppia cifra. Nel secondo i blues hanno diminuito l'intensitá difensiva scegliendo soluzioni peggiori in attacco, ma gli avversari non ne hanno approfittato ed il vantaggio pisano è rimasto a due cifre al riposo (31-19). (Sport.quotidiano.net)

Basket - inizia il campionato di Divisione Regionale 2 con IES - GMV e CUS Pisa al via - GMV – La società di Ghezzano ha fatto tesoro dell’esperienza del passato, mettendo a disposizione dei confermati coach Cinzia Piazza, coadiuvata dal vice Daniele Meschinelli, un roster più profondo. A loro si aggiungono atleti 2004 e 2005 di provenienza locale (Pontedera e Calcinaia) o giunti a Pisa per l’università: un parco sostanzialmente rinnovato, che vedrà, nel corso della stagione, gli ... (Sport.quotidiano.net)