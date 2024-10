Aveva speronato i carabinieri a Rho: arrestato a Inveruno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inveruno (Milano), 21 ottobre 2024 - Il 17 ottobre la stessa autovettura Avevano speronato un’auto dei carabinieri a Rho, riuscendo poi a darsi alla fuga: due giorni dopo la stessa auto è stato intercettata e l’uomo alla guida arrestato a Inveruno dai carabinieri della Compagnia di Legnano, che lo hanno trovato in possesso di cocaina, hascisc e denaro contante. Nel pomeriggio di sabato scorso, infatti, il personale della sezione radiomobile della Compagnia di Legnano, insieme a i colleghi di Busto Garolfo, ha arrestato un 26enne di nazionalità marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ilgiorno.it - Aveva speronato i carabinieri a Rho: arrestato a Inveruno Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Milano), 21 ottobre 2024 - Il 17 ottobre la stessa autovetturanoun’auto deia Rho, riuscendo poi a darsi alla fuga: due giorni dopo la stessa auto è stato intercettata e l’uomo alla guidadaidella Compagnia di Legnano, che lo hanno trovato in possesso di cocaina, hascisc e denaro contante. Nel pomeriggio di sabato scorso, infatti, il personale della sezione radiomobile della Compagnia di Legnano, insieme a i colleghi di Busto Garolfo, haun 26enne di nazionalità marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aveva speronato i carabinieri a Rho: arrestato a Inveruno - Seguendo le tracce del GPS, i carabinieri hanno intercettato il veicolo a Inveruno e qui hanno fermato il cittadino marocchino che era alla guida del mezzo, trovato in possesso di 26 dosi di cocaina, ... (ilgiorno.it)

Spaccio di hashish e cocaina, pusher arrestato: sequestrati 9mila euro - Ai domiciliari un 30enne maliano, residente a Roncade: i carabinieri della stazione di Silea lo hanno arrestato sabato notte in via Cendon, durante un controllo ... (trevisotoday.it)

Siracusa: i Carabinieri di Pachino arrestano un 47enne per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia in danno dell’ex compagna - I Carabinieri di Pachino arrestano un 47enne per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia in danno dell'ex compagna. #cronaca #siracusa #sicilia ... (lamilano.it)