Assolombarda, Spada: “Nostra impresa motore che aggancia Italia a cuore Europa” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un’Europa del fare, autonoma, che mantenga saldi i suoi pilastri di democrazia liberale, cultura del mercato, welfare. Un continente che non si risparmi mai per rafforzare la sicurezza industriale e la competitività. E la Nostra impresa è il motore che aggancia l’Italia al cuore dell’Europa”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un’del fare, autonoma, che mantenga saldi i suoi pilastri di democrazia liberale, cultura del mercato, welfare. Un continente che non si risparmi mai per rafforzare la sicurezza industriale e la competitività. E laè ilchel’aldell’”. Lo ha detto il presidente di, Alessandro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assolombarda - Spada : “Nostra impresa motore che aggancia Italia a cuore Europa” - Un continente che non si risparmi mai per rafforzare la sicurezza industriale e la competitività. E la nostra impresa è il […]. "Se la considerassimo come un’economia nazionale sui 27 Paesi dell’Unione Europea, la Lombardia sarebbe decima per Pil" "Un’Europa del fare, autonoma, che mantenga saldi i suoi pilastri di democrazia liberale, cultura del mercato, welfare. (Sbircialanotizia.it)

Assolombarda - Spada : "Nostra impresa motore che aggancia Italia a cuore Europa" - E la nostra impresa è il motore che aggancia l'Italia al cuore dell'Europa”. Un continente che non si risparmi mai per rafforzare la sicurezza industriale e la competitività. Mentre l'Italia ha fatto + 4,6%. Più del doppio della Grecia". . Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada si è soffermato durante la sua relazione all'assemblea dell'associazione, sul ruolo della Lombardia e del ... (Liberoquotidiano.it)