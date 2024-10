Anteprima24.it - Assalto a Veterinaria dopo la morte del cane: quattro arresti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutopersone sono state arrestate dai carabinieri in relazione all’al dipartimento didella Federico II, a Napoli: un vero e proprio raid punitivo, a quanto pare,ladeldi uno degli aggressori. I carabinieri di Napoli hanno arrestato stamani iper concorso in aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Ad avere avuto la peggio nell’aggressione sono stati un medico veterinario e il borsista di ricerca: sette giorni di prognosi per entrambi. Iarrestati, due uomini e due donne, sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Si trovano ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articololadelproviene da Anteprima24.it.