Armando morto nel terribile incidente stradale | Aveva già perso due figli nello stesso modo

(Di lunedì 21 ottobre 2024)giàduein due diversi incidenti stradali l’uomoin uno schianto frontale avvenuto nel paese di San Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina. L’avvenuto sabato 19 ottobre, ha tragicamente strappato la vita adPuoti, 81 anni, e a Massimiliano Tirimbò, 52 anni., che stava guidando la sua Audi A4, si è scontrato frontalmente con la Fiat Panda guidata da Tirimbò. Nell’è rimasto ferito anche ilo quindicenne di Tirimbò, trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, ma non in pericolo di vita. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri per accertare le cause esatte dello scontro.