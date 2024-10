Addio ai display, lo schermo principale diventa il parabrezza. L’idea da film di Hyundai e Zeiss (Di lunedì 21 ottobre 2024) La tecnologia Hyundai riprende il concetto dei moderni HUD, ma lo applica all’intero parabrezza. Eliminato ogni display in auto, il sistema si comanda a voce o con i gesti, come in Minority Report Dday.it - Addio ai display, lo schermo principale diventa il parabrezza. L’idea da film di Hyundai e Zeiss Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La tecnologiariprende il concetto dei moderni HUD, ma lo applica all’intero. Eliminato ogniin auto, il sistema si comanda a voce o con i gesti, come in Minority Report

