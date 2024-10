Violentata dopo la discoteca e poi abbandonata in strada (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano si è svegliata con l’eco di una terribile vicenda di abusi sessuali avvenuti in uno dei punti nevralgici della movida cittadina. Una giovane di origine colombiana, residente in città, è stata vittima di un’aggressione all’uscita di una delle discoteche più frequentate della città, il Tocqueville. Tutto ha inizio con una domanda: «Ti serve uno strappo a casa?». La ragazza, 20 anni, aveva appena conosciuto un giovane in discoteca. Ignara delle sue vere intenzioni, accetta l’invito a salire in macchina per farsi accompagnare a casa. Ma quella che sembrava un’offerta gentile si è rivelata una trappola. dopo pochi metri dall’uscita del Tocqueville, l’auto si ferma e lì, proprio all’interno del veicolo, avvengono gli abusi.Leggi anche: Bambina di 12 anni Violentata e rapinata da tre ragazzini La terribile ricostruzione Sono le 5,30 del mattino. Thesocialpost.it - Violentata dopo la discoteca e poi abbandonata in strada Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano si è svegliata con l’eco di una terribile vicenda di abusi sessuali avvenuti in uno dei punti nevralgici della movida cittadina. Una giovane di origine colombiana, residente in città, è stata vittima di un’aggressione all’uscita di una delle discoteche più frequentate della città, il Tocqueville. Tutto ha inizio con una domanda: «Ti serve uno strappo a casa?». La ragazza, 20 anni, aveva appena conosciuto un giovane in. Ignara delle sue vere intenzioni, accetta l’invito a salire in macchina per farsi accompagnare a casa. Ma quella che sembrava un’offerta gentile si è rivelata una trappola.pochi metri dall’uscita del Tocqueville, l’auto si ferma e lì, proprio all’interno del veicolo, avvengono gli abusi.Leggi anche: Bambina di 12 annie rapinata da tre ragazzini La terribile ricostruzione Sono le 5,30 del mattino.

“Violentata in auto dopo una serata in corso Como” : la denuncia di una ragazza di 20 anni a Milano - Una ragazza di 20 anni, soccorsa nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre nella zona di corso Como, ha riferito di essere stata violentata da un giovane conosciuto in discoteca: lui aveva promesso di accompagnarla a casa a fine serata. Il ricovero alla Mangiagalli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

