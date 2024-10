Villaggio di Natale a Jesolo con 70 casette, artigianato e prodotti tipici (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Villaggio di Natale di Jesolo inizia a prendere forma. Si è da poco conclusa la procedura di assegnazione delle casette che compongono il boulevard e che collegheranno piazza Mazzini con piazza Aurora, riempiendo di profumi e colori via Silvio Trentin: più di 70 piccoli chalet, tra postazioni Veneziatoday.it - Villaggio di Natale a Jesolo con 70 casette, artigianato e prodotti tipici Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildidiinizia a prendere forma. Si è da poco conclusa la procedura di assegnazione delleche compongono il boulevard e che collegheranno piazza Mazzini con piazza Aurora, riempiendo di profumi e colori via Silvio Trentin: più di 70 piccoli chalet, tra postazioni

Livorno - villaggio di Natale in piazza della Repubblica con pista sul ghiaccio - casette di legno e ruota panoramica - Dopo quello in villa Fabbricotti, ecco l'ufficialità del secondo villaggio di Natale a Livorno. Come di consueto si terrà in piazza della Repubblica ma a differenza degli anni passati sarà curato dal Lem in collaborazione con Labronica Eventi. L'inaugurazione è prevista per il 6 dicembre con la... (Livornotoday.it)

Il magico villaggio di Natale torna a un'ora da Como con mercatini - la mega ruota panoramica e gli spettacoli - Un luogo incantato ideato. . Immergersi nell'atmosfera del Natale, con i suoi colori e le sue luci, elfi, soldatini giocattolo, renne e Babbo Natale. Dopo il successo del 2023 - con 90mila biglietti venduti - il parco natalizio è pronto a riaprire i battenti in una versione rinnovata e spettacolare. (Quicomo.it)

Torna il Villaggio di Natale - con la pista sul ghiaccio anche mercatini e area spettacoli - Una pista per pattinare sul ghiaccio di almeno 600 metri quadrati, un villaggio natalizio con decori e addobbi, spettacoli e intrattenimenti, un mercatino di Natale con le caratteristiche casine in legno e un’area gioco per bambini con la giostra francese. Rimini si prepara ad accogliere le... (Riminitoday.it)