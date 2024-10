Liberoquotidiano.it - Verona, immigrato aggredisce i poliziotti con un coltello: l'agente spara e lo uccide

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un uomo di nazionalità straniera è morto nella stazione di Porta Nuova a, nella mattina di domenica 20 ottobre: l'uomo si era scagliato contro gli agenti di polizia armato di, poi è stato ucciso da un colpo di pistolato da un poliziotto. È successo attorno alle 7 del mattino. Stando a quanto si apprende, l'uomo era fuori controllo avrebbe prima danneggiato una vetrina dello scalo ferroviario, attorno alle 5 del mattino. Poi, si sarebbe diretto fuori dalla stazione verso via Palladio e avrebbe aggredito una pattuglia di vigili urbani impegnata nella constatazione in seguito a un incidente automobilistico. In fuga, avrebbe raggiunto di nuovo la stazione ferroviaria di Porta Nuova, intorno alle 7. Qui è stato intercettato da una pattuglia di Polizia che ha tentato di fermarlo per identificarlo.