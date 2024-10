Un drone contro casa Netanyahu. "Volevano uccidermi, pagheranno" (Di domenica 20 ottobre 2024) Attacco contro la residenza di Cesarea, lui e la moglie assenti. Per Tel Aviv c'è la mano di Teheran, ma l'Iran scarica su Hezbollah. "Avanti fino alla vittoria" Ilgiornale.it - Un drone contro casa Netanyahu. "Volevano uccidermi, pagheranno" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Attaccola residenza di Cesarea, lui e la moglie assenti. Per Tel Aviv c'è la mano di Teheran, ma l'Iran scarica su Hezbollah. "Avanti fino alla vittoria"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente - Crosetto : “Drone contro Netanyahu rende lavoro più difficile” - Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in conferenza stampa al G7 della Difesa. Viviamo tempi che non ci danno molti momenti positivi. Il drone che ha preso di mira la residenza privata di Benjamin Netanyahu a Cesarea “è un avvenimento che non penso possa migliorare la situazione, sicuramente rende più difficile il lavoro di chi, utilizzando anche la morte di Sinwar, ricordava a ... (Lapresse.it)

G7 Difesa - Crosetto in allarme : “Drone contro Netanyahu non migliorerà situazione” - Intanto poco distante dalla sede del G7, i manifestanti che stavano svolgendo un corteo contro il vertice si sono ritrovati al centro di duri scontri con le forze di polizia L'articolo G7 Difesa, Crosetto in allarme: “Drone contro Netanyahu non migliorerà situazione” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Perché il drone contro casa sua può essere un problema per Bibi - E la centra. Ma se non si riesce a frenare un drone diretto alla casa del primo ministro questa parte del patto sociale scricchiola. “Ma poi improvvisamente si è sentita una grande esplosione e non ci è stato chiaro se si trattava di un’intercettazione o di un impatto di un drone, ma era chiaro che si trattava di un vero incidente senza preavviso”. (Formiche.net)