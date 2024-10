Tennis, Lamens vince titolo a Osaka superando Birrell in finale (Di domenica 20 ottobre 2024) L'olandese si è imposta con il punteggio di 6-0, 6-4 Osaka (GIAPPONE) - Suzan Lamens ha vinto la finale del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari sui campi in cemento della metropoli giapponese. Dopo lo slittamento delle semifinali a causa della pioggia che Ilgiornaleditalia.it - Tennis, Lamens vince titolo a Osaka superando Birrell in finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'olandese si è imposta con il punteggio di 6-0, 6-4(GIAPPONE) - Suzanha vinto ladel "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari sui campi in cemento della metropoli giapponese. Dopo lo slittamento delle semifinali a causa della pioggia che

WTA Osaka 2024 : Suzan Lamens conquista da qualificata il primo titolo in carriera - L’australiana c’è di più, spesso porta ai vantaggi l’avversaria, due volte ha un break di vantaggio, ma è tutto inutile perché Lamens, nel decimo gioco, le toglie per la terza e decisiva volta la battuta: 6-0 6-4. La finale è di fatto senza storia alcuna, con Lamens che nel primo set è dominante, vincendo 20 dei primi 22 punti (compresi secondo, terzo, quarto e quinto game a zero) e regalandosi ... (Oasport.it)

WTA Osaka 2024 - Lucia Bronzetti eliminata negli ottavi di finale da Suzan Lamens - Nel primo set la neerlandese in avvio vince otto punti consecutivi, centrando subito il break, poi l’azzurra manca l’occasione per il controbreak ai vantaggi del quarto game. Avremo dei ‘precedenti fantasma’ tra i big del circuito? Le statistiche sono favorevoli a Lamens, che vince 59 punti contro i 44 dell’azzurra, mostrandosi cinica nei momenti importanti, dato che sfrutta tutte le 4 palle ... (Oasport.it)

Bronzetti-Lamens oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Osaka 2024 - Lucia Bronzetti se la vedrà oggi contro Suzan Lamens nel secondo turno del WTA 250 di Osaka 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per questi ultime settimane della stagione, inoltre, sarà inoltre possibile seguire tutti i tornei ... (Sportface.it)