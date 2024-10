Rotonda-killer di via del Lido a Latina: niente modifiche alla struttura, ma aumenterà la segnaletica (Di domenica 20 ottobre 2024) La fontana-Rotonda di via del Lido a Latina, nonostante sia stata teatro di numerosi incidenti, tra cui diversi fatali, rimarrà dov’è. Lo ha confermato l’assessore alla Mobilità, Gianluca Di Cocco, spiegando che l’amministrazione sta studiando soluzioni per migliorare la visibilità della Rotonda, senza però prevedere una sua rimozione o modifica strutturale. Il settore Viabilità del Comune di Latina sta lavorando per installare segnaletica più visibile e informare con anticipo i conducenti, per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti. La Fontana-Rotonda non Sarà Smantellata Di Cocco ha sottolineato che non vi sono verbali ufficiali delle forze dell’ordine che indichino l’irregolarità della struttura, motivo per cui non è stato deciso alcuno smantellamento. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 20 ottobre 2024) La fontana-di via del, nonostante sia stata teatro di numerosi incidenti, tra cui diversi fatali, rimarrà dov’è. Lo ha confermato l’assessoreMobilità, Gianluca Di Cocco, spiegando che l’amministrazione sta studiando soluzioni per migliorare la visibilità della, senza però prevedere una sua rimozione o modificale. Il settore Viabilità del Comune dista lavorando per instrepiù visibile e informare con anticipo i conducenti, per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti. La Fontana-non Sarà Smantellata Di Cocco ha sottolineato che non vi sono verbali ufficiali delle forze dell’ordine che indichino l’irregolarità della, motivo per cui non è stato deciso alcuno smantellamento.

