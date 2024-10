Papa, preghiamo per la martoriata Palestina, Israele, Libano (Di domenica 20 ottobre 2024) "Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra: la martoriata Palestina, Israele, Libano, la martoriata Ucraina, Sudan, Myanmar e tutte le altre, e invochiamo per tutti il dono della pace". Lo ha detto il Papa all'Angelus al termine della messa a San Pietro. Il Papa nell'omelia della messa a San Pietro, nel corso della quale ha proclamato quattrodici nuovi santi, ha sottolineato che lo stile del cristiano è "il servizio" ma "tante volte - ha aggiunto - nella Chiesa viene questo pensiero: l'onore, il potere". Il Papa ha ricordato che lo stile di Dio, per servire gli altri, è "vicinanza, compassione, tenerezza". Erano presenti alla messa del Papa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Quotidiano.net - Papa, preghiamo per la martoriata Palestina, Israele, Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) "Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra: la, laUcraina, Sudan, Myanmar e tutte le altre, e invochiamo per tutti il dono della pace". Lo ha detto ilall'Angelus al termine della messa a San Pietro. Ilnell'omelia della messa a San Pietro, nel corso della quale ha proclamato quattrodici nuovi santi, ha sottolineato che lo stile del cristiano è "il servizio" ma "tante volte - ha aggiunto - nella Chiesa viene questo pensiero: l'onore, il potere". Ilha ricordato che lo stile di Dio, per servire gli altri, è "vicinanza, compassione, tenerezza". Erano presenti alla messa delil Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

