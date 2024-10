Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un insider potrebbe aver rivelato il design di console e dock

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un sedicenteha condiviso su Famiboards ildello stand di2 e del nuovo, realizzando dei disegni cheroanticipato quello che sarà l’aspetto che contraddistinguerà questi due elementi della nuovadella Grande N. Stando a questi disegni, la base di2 sarà per ovvi motivi decisamente simile a quella della primagià disponibile in commercio, ma sarà caratterizzata da una forma arrotondata nella parte posteriore, abbandonando di conseguenza la forma squadrata deldi. Invece passando allo stand di2, questo sarà ovviamente estraibile dal corpo dellaproprio come quello di, ma sul nuovo hardware dovrebbe offrire una maggiore stabilità visto che nel leak in questione copre l’intero corpo della