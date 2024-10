‘Modì’ di Johnny Depp: premiato al Roma Cinema Fest con il Capri Cult Award 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il film “Modì“, diretto da Johnny Depp, si prepara a ricevere un importante riconoscimento durante il Roma Cinema Fest, specificamente nel contesto della sezione “Alice nella città“. Questo atteso evento Cinematografico si svolgerà il 26 ottobre e vedrà il film di Depp ricevere il Capri Cult Award 2024, un premio prestigioso assegnato annualmente dall’Istituto Capri nel mondo in vista del Festival Capri Hollywood, che quest’anno giunge alla sua 29ª edizione, dal 27 dicembre al 2 gennaio. La cerimonia di premiazione al Roma Fall Gala La cerimonia di consegna del Capri Cult Award 2024 avverrà durante il Roma Fall Gala, previsto per il 25 ottobre presso gli Studios Ex De Paolis. Gaeta.it - ‘Modì’ di Johnny Depp: premiato al Roma Cinema Fest con il Capri Cult Award 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il film “Modì“, diretto da, si prepara a ricevere un importante riconoscimento durante il, specificamente nel contesto della sezione “Alice nella città“. Questo atteso eventotografico si svolgerà il 26 ottobre e vedrà il film diricevere il, un premio prestigioso assegnato annualmente dall’Istitutonel mondo in vista delivalHollywood, che quest’anno giunge alla sua 29ª edizione, dal 27 dicembre al 2 gennaio. La cerimonia di premiazione alFall Gala La cerimonia di consegna delavverrà durante ilFall Gala, previsto per il 25 ottobre presso gli Studios Ex De Paolis.

