Mkhitaryan: «Regia? Pronto a tutti i ruoli. Calhanoglu, dico questo»

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha risposto alle domande in conferenza stampa nel post partita di Roma-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Sul posto l’inviato di Inter-News.it. CONFERENZA STAMPAPOST ROMA-INTER CONFERENZAha commentato in conferenza stampa il match finito tra Roma e Inter. Hai la sensazione che questa sia una partita di passaggio? Ovviamente era una partita importantissima, ci aspettano gare difficili e dure. Era un segnale perché volevamo far vedere il percorso iniziato, abbiamo lavorato alla grande e abbiamo meritato. Su cosa state lavorando,? Si lavora sugli aspetti. Secondo me è importante continuare quanto fatto l’anno scorso,si aspettano grande Inter. Ti possiamo vedere in? Era meglio girarla al mister questa domanda. Ma sonoad aiutare la squadra, indipendentemente dal ruolo.