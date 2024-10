Dailymilan.it - Milan, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: Theo e Leao? Due obiettivi raggiunti

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilha vinto e ildelnon può che essere rivolto se non aHernandez e RafaelDue erano gli obbiettivi, fare i 3 punti e dimostrare a tutti di poterlo fare anche senzaHernandez e Rafael. Entrambi. Ilha cuore e dimostra forse per la seconda volta con il derby di essere squadra. Ilgioca bene la prima mezz’ora. Ovviamente la partita cambia con il rosso a Rejinders. A quel punto Paulo Fonseca non può più permettersi gente svogliata esta in panchina 100minuti (compreso il recupero). Enorme partita di Fofana e Pulisic (trequartista, esterno alto e terzino basso). La squadra forse si abbassa troppo e riparte male. Tutti lottano pure Emerson Royal incredibile. Nessuno si risparmia, anche nel prendere un giallo. Gli ultimi 20 minuti sono sofferenza pura. Protagonista il VAR e Chiffi.