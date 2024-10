Il lato più umano dell'icona del cinema italiano nel docufilm "Ciao Marcello" (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – La 19esima Festa del cinema di Roma ricorda in molti modi Marcello Mastroianni, che appare anche sulla locandina di questa edizione, nell’anniversario dei cento anni dalla nascita. Presentato in anteprima, nella sezione Storia del cinema, “Ciao Marcello, Mastroianni l’antidivo”, è un docufilm che ne offre una sorta di autoritratto ironico e a tutto tondo, pieno di sfumature, per scoprirne anche lati inediti. Iodonna.it - Il lato più umano dell'icona del cinema italiano nel docufilm "Ciao Marcello" Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – La 19esima Festa deldi Roma ricorda in molti modiMastroianni, che appare anche sulla locandina di questa edizione, nell’anniversario dei cento anni dalla nascita. Presentato in anteprima, nella sezione Storia del, “, Mastroianni l’antidivo”, è unche ne offre una sorta di autoritratto ironico e a tutto tondo, pieno di sfumature, per scoprirne anche lati inediti.

