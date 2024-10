Feedpress.me - Formula 1 ad Austin, doppietta Ferrari da urlo: Leclerc davanti a Sainz. Sul podio anche Verstappen

(Di domenica 20 ottobre 2024)sul circuito di. Charlesha vinto il GP degli Stati Uniti di1 ,al compagno di scuderia Carlos. Terzo è giunto Max. In realtà é stato Lando Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su, alla curca 12 del 52/o giro. Il britannico