Buongiorno: “Chi è entrato ha alzato il livello, questa è la mentalità giusta” (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di una gara combattuta e sofferta, Alessandro Buongiorno è stato tra i protagonisti assoluti, dimostrando ancora una volta di essere un pilastro della difesa e della squadra. La vittoria, arrivata su un campo difficile come quello di Empoli, ha visto il Napoli lottare fino all’ultimo minuto, mostrando forza e carattere. Buongiorno, soddisfatto della prestazione, ha condiviso le sue sensazioni dopo il match: “È stata una vittoria sofferta e voluta da tutto il gruppo. Chi è subentrato ci ha dato una grande mano ed ha alzato il livello della prestazione generale.” “Sapevamo che sarebbe stata una sfida dura e che bisognava lottare per conquistare un successo molto importante su un campo difficile. Abbiamo dimostrato forza ma anche carattere e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Anteprima24.it - Buongiorno: “Chi è entrato ha alzato il livello, questa è la mentalità giusta” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di una gara combattuta e sofferta, Alessandroè stato tra i protagonisti assoluti, dimostrando ancora una volta di essere un pilastro della difesa e della squadra. La vittoria, arrivata su un campo difficile come quello di Empoli, ha visto il Napoli lottare fino all’ultimo minuto, mostrando forza e carattere., soddisfatto della prestazione, ha condiviso le sue sensazioni dopo il match: “È stata una vittoria sofferta e voluta da tutto il gruppo. Chi è subci ha dato una grande mano ed haildella prestazione generale.” “Sapevamo che sarebbe stata una sfida dura e che bisognava lottare per conquistare un successo molto importante su un campo difficile. Abbiamo dimostrato forza ma anche carattere e siamo riusciti a portare a casa i tre punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NM Live – Conte è già entrato nella testa dei calciatori - Buongiorno sarà un pilastro del Napoli” - Lukaku è un ottimo attaccante, ma deve dimostrare di saper eludere le marcature strette e trovare la sua posizione”. Mi piace molto la sua fisicità abbinata alle sue qualità tecniche e alla sua intelligenza calcistica, in Italia lascerà il segno”. Le prossime quattro gare diranno molto sulla stagione del Genoa, perchè in caso di risultati negativi inizierà ad essere messo in dubbio anche ... (Terzotemponapoli.com)

NM Live – Conte è già entrato nella testa dei calciatori - Buongiorno sarà un pilastro della difesa azzurra” - Come accaduto anche in quello tra Inter e Milan, in cui i nerazzurri erano nettamente favoriti e poi hanno vinto i rossoneri. La società ha fatto un gran mercato, accelerando le operazioni anche senza cedere Osimhen. Buongiorno l’ho conosciuto personalmente a Torino ad una festa e mi ha dato subito l’impressione, oltre il livello tecnico, di essere una persona che può fare il difensore vero, mai ... (Terzotemponapoli.com)