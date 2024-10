Puntomagazine.it - Virtus Baia vs Rangers Qualiano: partita rinviata

(Di sabato 19 ottobre 2024) Causa maltempo il match di valido per la quarta giornata di Prima Categoria è stato rinviato Il tanto atteso match valido per la quarta giornata di Prima Categoria traè stato rinviato a Mercoledì 23 alle ore 20.00. La decisione presa a causa del vasto maltempo che ha colpito la regione Campania e ha indotto i responsabili per ragioni di sicurezza a chiudere i luoghi di aggregazione. L'articolovsproviene da Punto! - Il web magazine.