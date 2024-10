Violenta tromba d’aria in Italia, l’appello: “Restate a casa” (Di sabato 19 ottobre 2024) Violenta tromba d’aria in Italia, l’appello: “Restate a casa” – Maltempo nella Sicilia sudorientale, con particolare intensità a Portopalo di Capo Passero, dove una tromba d’aria ha destato parecchia preoccupazione tra i residenti. ( dopo le foto) Leggi anche: Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine Leggi anche: Maltempo estremo in Italia: chiesto lo stato d’emergenza nazionale Violenta tromba d’aria in Italia, l’appello: “Restate a casa” Intensa ondata di maltempo oggi sulla Sicilia orientale, con folate di vento e pioggia battente. A Portopalo di Capo Passero, nella zona sud della provincia di Siracusa, questa mattina, sabato 19 ottobre 2024, una Violenta tromba d’aria ha causato danni e preoccupazione. “Non uscite di casa se non strettamente necessario”, l’invito della sindaca Rachele Rocca. Tvzap.it - Violenta tromba d’aria in Italia, l’appello: “Restate a casa” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 19 ottobre 2024)in: “” – Maltempo nella Sicilia sudorientale, con particolare intensità a Portopalo di Capo Passero, dove unaha destato parecchia preoccupazione tra i residenti. ( dopo le foto) Leggi anche: Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine Leggi anche: Maltempo estremo in: chiesto lo stato d’emergenza nazionalein: “” Intensa ondata di maltempo oggi sulla Sicilia orientale, con folate di vento e pioggia battente. A Portopalo di Capo Passero, nella zona sud della provincia di Siracusa, questa mattina, sabato 19 ottobre 2024, unaha causato danni e preoccupazione. “Non uscite dise non strettamente necessario”, l’invito della sindaca Rachele Rocca.

Maltempo Italia - tromba d’aria - l’appello del sindaco : “Non uscite di casa” - com/OAZmA45S5G— Federico Pavan (@PavanFederico00) October 19, 2024 I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate di soccorso e continuano a lavorare incessantemente per rispondere alle emergenze causate dall’ondata di maltempo. This one does have confirmed damage with it pic. twitter. Sebbene sia ancora presto per fare una stima precisa dei danni, si sa già che le raffiche hanno abbattuto ... (Caffeinamagazine.it)

Violenta tromba d’aria colpisce Portopalo di Capo Passero : l’appello della sindaca - Sul territorio sono operativi anche i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, pronti a rispondere alle emergenze causate dalla tromba d’aria, che ha già provocato danni. La popolazione è invitata a rimanere al sicuro e a seguire le indicazioni delle autorità. Maltempo in Sicilia sudorientale, con particolare intensità a Portopalo di Capo Passero, dove una tromba d’aria ha destato ... (Thesocialpost.it)

Maltempo Italia - spettacolare tromba d’aria sull’Adriatico - . Fenomeni temporaleschi particolarmente intensi sulla costa adriatica, in Abruzzo. La tromba d’aria è durata svariati minuti: una colonna di acqua e vento. Tuttavia, il comando provinciale ha disposto il richiamo di tutto il personale disponibile per rinforzare le squadre operative e garantire una risposta tempestiva a tutte le emergenze. (Caffeinamagazine.it)