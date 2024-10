Valditara, la scuola italiana è straordinaria: “Voglio portare esperienza di ‘Scuola futura’ anche all’estero” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha definito la scuola italiana "straordinaria" durante l'evento conclusivo della tappa di scuola Futura al Teatro Chiabrera di Savona. Il progetto, un campus itinerante promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim), mira a incentivare la formazione innovativa nella didattica e a coinvolgere scuole e comunità nelle sfide legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'articolo Valditara, la scuola italiana è straordinaria: “Voglio portare esperienza di ‘scuola futura’ anche all’estero” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha definito la" durante l'evento conclusivo della tappa diFutura al Teatro Chiabrera di Savona. Il progetto, un campus itinerante promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim), mira a incentivare la formazione innovativa nella didattica e a coinvolgere scuole e comunità nelle sfide legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'articolo, la: “di ‘” .

