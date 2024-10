Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) L'azzurro supera lo spagnolo in finale Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il Sbircialanotizia.it - Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'azzurroa lo spagnolo in finale Jannikil Sixe porta a casa 6di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finalelo spagnolo Carlosper 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica ilmesso in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il

