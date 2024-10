Notizie.com - Sei funghi a 6000 euro: no, non è un’allucinazione (e non sono allucinogeni)

(Di sabato 19 ottobre 2024) In un’asta da record, tenuta in Giappone, seistati venduti ad una cifra che fa girare la testa: quasi. In un’asta che ha dell’incredibile, seimatsutake hanno raggiunto il prezzo record di 960.000 yen, equivalenti a poco più di 5.900. Questo evento straordinario si è svolto nella prefettura occidentale di Hyogo, Giappone, precisamente nella cittadina di Tamba, rinomata per la produzione di questa varietà fungina considerata una vera e propria specialità autunnale.battuti ad una cifra record in Giappone – notizie.comLa prima asta stagionale ha visto protagonisti questi sei esemplari dal peso complessivo di 193 grammi. La loro lunghezza variava tra i 5 e i 13 centimetri, dimostrando una qualità eccezionale che ha attirato l’attenzione dei partecipanti all’asta.