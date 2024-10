Pedemontana, Regione batte Sis: non dovrà pagare altri 44 milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Ora che la Superstrada Pedemontana Veneta è conclusa, scoppia la guerra fra la Regione e il consorzio Sis, oltretutto su due fronti. Da una parte lo scontro riguarda l?entità Ilgazzettino.it - Pedemontana, Regione batte Sis: non dovrà pagare altri 44 milioni Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ora che la SuperstradaVeneta è conclusa, scoppia la guerra fra lae il consorzio Sis, oltretutto su due fronti. Da una parte lo scontro riguarda l?entità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il patto sulla Pedemontana. La Provincia alla Regione : nessun pedaggio a casa nostra - . Per il presidente della Provincia Luca Santambrogio "con gli emendamenti abbiamo richiamato le posizioni della Provincia già espresse nel 2018 e nel giugno di quest’anno, che stiamo portando avanti nei tavoli già avviati con Autostrada Pedemontana e Regione. Alla fine è arrivato il voto unanime che mostra la condivisione delle preoccupazioni. (Ilgiorno.it)

Bilancio in rosso per la Pedemontana Veneta : la Regione prevede un disavanzo di 113 milioni in 3 anni. E il concessionario chiede più soldi - “Questi ultimi, seppur in crescita sensibile, risultano inferiori alle attese, motivo per cui la Regione del Veneto sta studiando forme di incentivazione per i pendolari o per gli utenti che effettuano brevi percorrenze interne”. Spera di farlo con i soldi degli automobilisti. La differenza è di 114 milioni e sarà coperta “mediante utilizzo di quota parte delle entrate regionali a libera ... (Ilfattoquotidiano.it)

Affaire tunnel : il concessionario della Pedemontana Veneta nel mirino della Regione - «Mentre in queste ore le immagini della venuta d'acqua che ha interessato ancora una volta una delle gallerie della Superstrada pedemontana veneta stanno facendo il giro dei media del Nordest, noi ancora una volta ci domandiamo: ma è normale una cosa del genere?». È questo l'incipit di una nota... (Vicenzatoday.it)