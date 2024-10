Napoli, 43enne ucciso a colpi d’arma da fuoco (Di sabato 19 ottobre 2024) I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso di Villa Betania per un uomo ferito. Si tratta di un 43enne, morto poco dopo il ricovero. Sarebbe stato ucciso da colpi d’arma da fuoco. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Non si esclude sia accaduto nel quartiere Ponticelli. Lapresse.it - Napoli, 43enne ucciso a colpi d’arma da fuoco Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I carabinieri del Nucleo radiomobile disono intervenuti al pronto soccorso di Villa Betania per un uomo ferito. Si tratta di un, morto poco dopo il ricovero. Sarebbe statodada. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Non si esclude sia accaduto nel quartiere Ponticelli.

