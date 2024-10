Maltempo, alcuni sottopassi allagati e crolla un altro pino in viale Carducci (Di sabato 19 ottobre 2024) Criticità a Cesenatico a causa del Maltempo, si registrano alcuni sottopassi allagati e si è verificato un altro crollo di un pino in viale Carducci. Ne dà notizia il Comune sui canali social: "A causa della caduta di un pino, su viale Carducci - all’altezza dell’intersezione con via Milano - la Cesenatoday.it - Maltempo, alcuni sottopassi allagati e crolla un altro pino in viale Carducci Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Criticità a Cesenatico a causa del, si registranoe si è verificato uncrollo di unin. Ne dà notizia il Comune sui canali social: "A causa della caduta di un, su- all’altezza dell’intersezione con via Milano - la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - volpino salvato dai Vigili del Fuoco in Viale Pola - La piccola volpe, ora fuori pericolo, verrà monitorata per assicurarsi che possa tornare presto nel suo habitat naturale. Un salvataggio che testimonia ancora una volta l’impegno dei Vigili del Fuoco non solo nella protezione delle persone, ma anche degli animali in difficoltà, confermando il loro ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli esseri viventi. (Ilfaroonline.it)

Improvviso sradicamento in viale Carducci - il grosso pino crolla su un negozio - "Nella mattinata di oggi sul viale Carducci si è verificato l’improvviso sradicamento di un pino. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza dalla Polizia Locale di Cesenatico e in questo momento stanno intervenendo anche i Vigili del Fuoco". Ne dà notizia domenica mattina il Comune di... (Cesenatoday.it)

Al Vomero pino abbattuto in viale Raffaello : rivolta di residenti - arriva la polizia - E da mesi i comitati sono sulle barricate. “Si abbatte un albero sano. In prima fila, a protestare, anche lo scrittore Maurizio de Giovanni, residente in zona. Il motivo? “E chi lo sa. A insospettire fu il transennamento del Pinus Pinea. Il comitato è stato informato di un nulla osta. In uno scambio via pec, dall’amministrazione “ci fu risposto che all’epoca non era stato rilasciato alcun ... (Anteprima24.it)