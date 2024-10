LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in finale nel Time Trial! Predomo agli ottavi nella sprint, Consonni parte bene nell’Omnium (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31: L’olandese Van Loon regola l’ungherese Szalontay e a sorpresa va agli ottavi 14.29: Il lituano lendel batte nettamente Cechman e vola agli ottavi 14.25: Predomo! Volata tiratissima contro il canadese Dodyk che esce sconfitto per soli 36 millesimi. Una conferma che nella sfida DIRETTA l’azzurro sa il fatto suo, anche se i margini di miglioramento sono tanti 14.22: Il britannico Truman batte piuttosto nettamente il malese Sahrom. Ora Predomo contro Dodyk 14.19: Niente da fare per un coriace Stefano Moro che impegna a fondo il forte giapponese Nakano ma si deve arrendere sul filo di lana (86 millesimi) 14.16: Il colombiano Ortega Fontalvo elimina il britannico Hiley. Tocca ora a Stefano Moro 14.12: Vittoria per il giapponese Obara contro Sahrom 14.07: Hoogland batte Kang senza troppi problemi e si qualifica per gli ottavi 14. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in finale nel Time Trial! Predomo agli ottavi nella sprint, Consonni parte bene nell’Omnium Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31: L’olandese Van Loon regola l’ungherese Szalontay e a sorpresa va14.29: Il lituano lendel batte nettamente Cechman e vola14.25:! Volata tiratissima contro il canadese Dodyk che esce sconfitto per soli 36 millesimi. Una conferma chesfidal’azzurro sa il fatto suo, anche se i margini di miglioramento sono tanti 14.22: Il britannico Truman batte piuttosto nettamente il malese Sahrom. Oracontro Dodyk 14.19: Niente da fare per un coriace Stefano Moro che impegna a fondo il forte giapponese Nakano ma si deve arrendere sul filo di lana (86 millesimi) 14.16: Il colombiano Ortega Fontalvo elimina il britannico Hiley. Tocca ora a Stefano Moro 14.12: Vittoria per il giapponese Obara contro Sahrom 14.07: Hoogland batte Kang senza troppi problemi e si qualifica per gli14.

