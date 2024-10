Lipsia, messaggio all’Inter (e non solo): vittoria senza difficoltà (Di sabato 19 ottobre 2024) Oltre al Bayer Leverkusen, anche il Red Bull Lipsia – altra avversaria in UEFA Champions League per l’Inter – è sceso in campo. vittoria facile in trasferta per 0-2 contro il Mainz. vittoria senza difficoltà – Due le rivali dal campionato tedesco per l’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League. Entrambe vincitrici. Da una parte il Bayer Leverkusen, con il 2-1 contro l’Eintracht Francoforte. Dall’altra il Red Bull Lipsia, che senza troppe difficoltà si sbarazza, in trasferta, del Mainz. E sono sufficienti soltanto venti minuti per il club biancorosso per sbloccare il risultato e passare in vantaggio: a trovare la rete ci pensa il giovane talento Xavi Simmons. Prima di fine primo tempo arriva anche la rete che fissa il punteggio sullo 0-2 finale: è Willy Orban a raddoppiare e a mettere, di fatto, la parola fine su una gara vinta senza troppe difficoltà dal Lipsia. Inter-news.it - Lipsia, messaggio all’Inter (e non solo): vittoria senza difficoltà Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Oltre al Bayer Leverkusen, anche il Red Bull– altra avversaria in UEFA Champions League per l’Inter – è sceso in campo.facile in trasferta per 0-2 contro il Mainz.– Due le rivali dal campionato tedesco per l’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League. Entrambe vincitrici. Da una parte il Bayer Leverkusen, con il 2-1 contro l’Eintracht Francoforte. Dall’altra il Red Bull, chetroppesi sbarazza, in trasferta, del Mainz. E sono sufficienti soltanto venti minuti per il club biancorosso per sbloccare il risultato e passare in vantaggio: a trovare la rete ci pensa il giovane talento Xavi Simmons. Prima di fine primo tempo arriva anche la rete che fissa il punteggio sullo 0-2 finale: è Willy Orban a raddoppiare e a mettere, di fatto, la parola fine su una gara vintatroppedal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capolavoro della Juventus : vittoria in rimonta a Lipsia - Gli attaccanti tedeschi hanno messo in difficoltà la retroguardia juventina, trovando il vantaggio al 25° minuto con un gol di Sesko, bravo a sfruttare un errore difensivo. Questa partita ci dà grande fiducia per il futuro”. Nonostante le difficoltà, i bianconeri hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli in Europa, superando avversità e infortuni. (Velvetmag.it)

Thiago Motta spiega com’è nata la vittoria della Juve a Lipsia : “Erano convinti di andare in avanti” - A fare la differenza è stata la testa e il cuore dei giocatori della Juve, anche con un uomo in meno contro il Lipsia: "Perché andare indietro se possiamo fargli del male? Anche in dieci ci abbiamo provato"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Champions : Juve; Thiago - 'a Lipsia la vittoria del gruppo' - C'è un po' di apprensione per Bremer e Nico Gonzalez, usciti nei primi minuti di partita rispettivamente per un problema al ginocchio e per un fastidio muscolare: "Il dottore deve ancora valutarli, speriamo che non siano stop gravi perché sono due giocatori importanti, come tutti i miei ragazzi" conclude Thiago Motta. (Quotidiano.net)