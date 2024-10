Juve-Lazio, pugno e prova tv per un bianconero: cosa dice il regolamento (Di sabato 19 ottobre 2024) L’episodio potrebbe costare carissimo al calciatore della Juventus: le condizioni affinché si materializzi l’ausilio della prova tv Grazie all’autogol di Gila, la Juventus è riuscita ad incamerare tre punti preziosi per la propria classifica agguantando momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica. Pur disputando oltre 70 minuti di gioco in inferiorità numerica, però, la Lazio esce a testa alta dal confronto dell’Allianz Stadium, tenendo bene il campo e non dando quasi mai la sensazione di soffrire particolarmente le trame di gioco monocorde della compagine di Thiago Motta. Ad accompagnare la sfida dello ‘Stadium’, però, sarà un tumultuoso strascico di polemiche. Juventus-Lazio: rischio prova tv (LaPresse) – Calciomercato. Calciomercato.it - Juve-Lazio, pugno e prova tv per un bianconero: cosa dice il regolamento Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’episodio potrebbe costare carissimo al calciatore dellantus: le condizioni affinché si materializzi l’ausilio dellatv Grazie all’autogol di Gila, lantus è riuscita ad incamerare tre punti preziosi per la propria classifica agguantando momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica. Pur disputando oltre 70 minuti di gioco in inferiorità numerica, però, laesce a testa alta dal confronto dell’Allianz Stadium, tenendo bene il campo e non dando quasi mai la sensazione di soffrire particolarmente le trame di gioco monocorde della compagine di Thiago Motta. Ad accompagnare la sfida dello ‘Stadium’, però, sarà un tumultuoso strascico di polemiche.ntus-: rischiotv (LaPresse) – Calciomercato.

