Juric: «L’Inter ha una caratteristica! Dimarco? Sono soddisfatto» (Di sabato 19 ottobre 2024) Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter. Il tecnico giallorosso ha risposto in sala stampa alle domande di presentazione della partita. CONFERENZA STAMPA DI Juric ALLA VIGILIA DI ROMA-INTER CONFERENZA Juric – Juric ha presentato la partita tra Roma e Inter dalla sala stampa Fulvio Bernardini di Trigoria. Questa la conferenza del tecnico croato, alla vigilia del match valido per l’ottava giornata di Serie A. Juric, come ha visto i giocatori e che tipo di partita si aspetta? Di Inter sappiamo tutti, top squadra e da anni gioca ottimo calcio. Sarà difficilissima, chi è rimasto ha lavorato bene e chi è tornato pure. Come si affronta tatticamente L’Inter? Non hanno punti deboli e sempre difficile affrontarla. Si conoscono da anni, hanno un gioco bene, di interscambio. La caratteristica principale le conoscenze che hanno. Inter-news.it - Juric: «L’Inter ha una caratteristica! Dimarco? Sono soddisfatto» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ivanin conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter. Il tecnico giallorosso ha risposto in sala stampa alle domande di presentazione della partita. CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIA DI ROMA-INTER CONFERENZAha presentato la partita tra Roma e Inter dalla sala stampa Fulvio Bernardini di Trigoria. Questa la conferenza del tecnico croato, alla vigilia del match valido per l’ottava giornata di Serie A., come ha visto i giocatori e che tipo di partita si aspetta? Di Inter sappiamo tutti, top squadra e da anni gioca ottimo calcio. Sarà difficilissima, chi è rimasto ha lavorato bene e chi è tornato pure. Come si affronta tatticamente? Non hanno punti deboli e sempre difficile affrontarla. Si conoscono da anni, hanno un gioco bene, di interscambio. Laprincipale le conoscenze che hanno.

