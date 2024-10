Incidente a Tradate, macchina spezzata in due: muore un ragazzo di 18 anni (Di sabato 19 ottobre 2024) Un giovane è deceduto a seguito di un violento Incidente avvenuto in provincia di Varese. Nello scontro sono rimasti feriti altri tre giovani. I carabinieri della compagnia di Saronno stanno lavorando per ricostruire la dinamica Ilgiornale.it - Incidente a Tradate, macchina spezzata in due: muore un ragazzo di 18 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un giovane è deceduto a seguito di un violentoavvenuto in provincia di Varese. Nello scontro sono rimasti feriti altri tre giovani. I carabinieri della compagnia di Saronno stanno lavorando per ricostruire la dinamica

Incidente mortale a Tradate : tragico scontro tra auto provoca la morte di un ragazzo di 18 anni - Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Tradate, in provincia di Varese, la notte tra il 18 e il 19 ottobre. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, due automediche e un’eliambulanza dell’ospedale Sant’Anna di Como. L’accaduto ha messo in evidenza, ancora una volta, i rischi e le insidie della guida sulle strade italiane. (Gaeta.it)

